Motorine 48 saatte 3. zam

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Bu karar Kasım ayında fiyatı aratacak petrolün zamlanacağı anlamına geliyordu.



Dünyanın bir çok ülkesinde petrol fiyatı sabit kalırken, bu açıklamayı fırsat bilen hükümet benzine 24 saatte 2 kere, motorine de 48 saatte 3. kez zam yapmaya hazırlanıyor.



Motorine, salıyı çarşambaya bağlayan gece 1 TL 10 kuruş, çarşambayı perşembeye bağlayan gece de 1 TL 39 kuruş zam yapılmıştı. Bu gece yarısından sonra saatler 24.01 itibariyle 3'üncü kez motorine zam yapılacak. Ekonomist Oğuz Demir, sosyal medya hesabından motorine 1,53 TL daha zam geleceğini duyurdu.



Dün benzine 62 kuruş, bugün ise 74 kuruş olmak üzere 24 saatte 1.36 TL, zam yapılmıştı. Benzine bu gece yarısından sonra şimdilik zam yapılmayacağı tahmin ediliyor.



Mazota ise 24 saatte 2.49 TL zam yapılmıştı. Bu gece yarısı yapılacak zamla birlikte motorine yapılan zam oranı 4.02 TL'ye yükselecek.



Bu gece yarısı gelecek zam ile birlikte motorin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 27.16, Avrupa Yakası'nda 27.14, Ankara'da 27.26, İzmir'de ise 27.29 TL'den depolara doldurulacak.



Zamlara isyan eden vatandaşlar "Yeter ya... Bu neyin zammı. Bütçedeki açığı kapatmak için bu ülkede zevkine zam yapılıyor. OPEC daha kısıtlamaya gitmeden bizimkiler zammı bindiriyor. Sonra ne mi olacak. Kısıntıdan sonra brent petrolün de fiyatı artacak. 'Arttı bakın deyip' yine zamları bindirecekler. Oysa biz petrolün yüzde 40'ını Rusya'dan 65 dolara alıyoruz. Ama bize brent petrolün fiyatından satıyorlar. Bu ülkenin insanını sağılacak inek gibi görüyorlar. Bu zamlar devam ederse motorinin fiyatı ocak ayı gelmeden 30 TL'yi geçer" yorumunu yaptılar.