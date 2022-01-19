Samanyolu Haber /Gündem / Motorine 52 kuruş zam geldi /19 Ocak 2022 00:33

Motorine 52 kuruş zam geldi

Motorin fiyatına 52 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Buna göre motorinin litresi İstanbul'da 14,27 liraya, Ankara'da 14,34 liraya, İzmir'de ise 14,34 liraya çıkıyor.

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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 52 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkıyor..

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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