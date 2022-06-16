Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorine bir zam daha yolda: 30 lirayı görecek /16 Haziran 2022 12:07

Motorine bir zam daha yolda: 30 lirayı görecek

Dün gece zamlanan motorine bu gece 80 kuruş zam daha geliyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı illerde 30 lirayı görecek.

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Ekonomi politikaları sonucu artan döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarında yaşanan zam yağmuru sürüyor. Dün gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 80 kuruş artacak.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 29,88 TL'ye, Ankara'da 29,99 TL'ye, İzmir'de 30 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye satılıyor.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 315 ZAM

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Bu geceki artışla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 315, yılbaşından bu yana yüzde 161 olacak.

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