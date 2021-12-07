Samanyolu Haber /Gündem / Motorine büyük zam: Çift hane görüldü /07 Aralık 2021 16:29

Motorine büyük zam: Çift hane görüldü

Motorinin litresi bu geceden itibaren 66 kuruş zamlanacak. Türk lirasındaki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki artış sonucu motorinde ilk kez çift hane görülmüş olacak. Son iki ayda motorine yüzde 37 oranında zam geld

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Dolar kurundaki ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında zam yağmuruna neden olmaya devam ediyor.

EPGİS’in duyurusuna göre, motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren 66 kuruş zamlanacak.

Böylece motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 9,39 TL’den 10,05 TL’ye, İstanbul’da 9,33 TL’den 9,99 TL’ye, İzmir’de 9,41 TL’den 10,07 TL’ye yükselecek.

Son olarak motorin litre fiyatına 1 Aralık’ta 44 kuruş indirim gelmişti.

7 Ekim-7 Aralık döneminde motorinin litre fiyatı yaklaşık 2,70 TL arttı. Oransal artış yüzde 37 oldu.

İLK KEZ ÇİFT HANEYE ÇIKACAK
Böylece akaryakıt fiyatlarında, TL’den altı sıfır atılması uygulaması sonrasında ilk kez çift hane görülmüş olacak. Daha önce akaryakıtta çift hane getirecek zam, enerji yetkililerinin engeliyle karşılaşmıştı.

Birçok akaryakıt bayisinin halen çift haneli fiyat için gerekli tabela ve altyapıya sahip olmaması nedeniyle sorunların yaşanabileceği belirtiliyor.

BENZİNE 3 ARALIK’TA ZAM GELMİŞTİ
Son olarak 3 Aralık’ta benzinin litre fiyatı 44 kuruş zamlanmıştı.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 9,60 TL, İstanbul’da 9,55 TL, İzmir’de 9,62 TL’den satılıyor.

Fiyatlar, il, ilçe ve bayilere göre değişebiliyor.
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