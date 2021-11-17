Motorine büyük zam

Doların 10,50 TL’nin eşiğine gelmesi sebebiyle iğneden ipliğe her kalem zam sağanağı altında. Akaryakıt mamûllerinde tabela hemen hemen her hafta değişiyor. “Otogaz” diye bilinen sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) gelen 25 kuruş zammı motorin takip edecek.







Kronos’un konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre 20 Kasım 2021 Cumartesi saat 00.01’den geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatını 42 kuruş zam yapılacak.





AKARYAKIT ZAMLARI DEVAM EDECEK







Zamlı tarife ile İstanbul’un Avrupa yakasında 8,21 TL’den satılan motorinin litre fiyatı 8,63 TL’ye yükselecek. Son zamlarla LPG’nin litresi 6,92 TL’den, benzinin litresi ise 8,12 TL’den satılıyor.





Ana dağıtım firmaları akaryakıt bayilerinden zam için hazırlık yapmalarını istedi. Bayilere gönderilen mesajda, “Döviz kurunda artış ve petrol fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinde fiyat artışı beklenmekte. Stokların kontrol edilmesi ve tamamlanması uygun olacaktır. Bilginize saygılar.” denildi.





Fiyatların ani yükselmesi ihtimaline karşı bayilerin stoklu çalışması da tavsiye edildi.



