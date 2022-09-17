Samanyolu Haber /Gündem / Motorine indirim /17 Eylül 2022 12:40

Motorine indirim

Petrol ve ürün fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle pazartesi gece motorine indirim gelecek.

SHABER3.COM

Petrol ve uluslararası dizel fiyatlarının etkisiyle motorine indirim geliyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, 19 Eylül Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 76 kuruş indirim gelecek.

Benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Motorinin litre fiyatı indirimle birlikte yaklaşık olarak İstanbul’da 23,05 TL’ye, Ankara’da 23,16 TL’ye, İzmir’de 23,19 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,23 TL, Ankara’da 19,36 TL, İzmir’de 19,35 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve bayi kârlarına göre iller, ilçeler ve firmalar arasında değişiklik gösteriyor.
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