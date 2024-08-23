Motorine indirim, LPG'ye zam geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.



Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim gelirken fiyat değişikliği pompaya yansıdı.



NTV'nin haberine göre; motorin grubunda bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk indirim, LPG grubunda 42 kuruşluk zam bekleniyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.94 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.