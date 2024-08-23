Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorine indirim, LPG'ye zam geliyor /23 Ağustos 2024 12:01

Motorine indirim, LPG'ye zam geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorin grubunda bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim beklenirken, LPG grubunda ise 42 kuruşluk zam bekleniyor.

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim gelirken fiyat değişikliği pompaya yansıdı.

NTV'nin haberine göre; motorin grubunda bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk indirim, LPG grubunda 42 kuruşluk zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.94 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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