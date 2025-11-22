Samanyolu Haber /Gündem / Motorine indirim yolda! /22 Kasım 2025 11:47

Motorine indirim yolda!

Uluslararası piyasalardaki düşüş sonrası motorin fiyatlarına bu kez büyük bir indirim geliyor. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak 2,55 TL’lik düşüşle birlikte akaryakıt fiyatları yeniden geriliyor; motorin birçok ilde 57 TL’nin altına inecek.

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber geldi. Dün gece pompaya yansıyan zammın ardından, motorin grubunda bugüne kadar ki en büyük bir indirim bekleniyor. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte tabela fiyatları yeniden değişecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma tüm hızıyla devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt tabelalarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Dün gece itibarıyla motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 85 kuruşluk zammın şoku atlatılmadan, sürücülere indirim müjdesi geldi. Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu’nun bildirdiğine göre, motorin fiyatlarında ibre bu kez aşağı döndü.

PAZARTESİ GECE YARISI MOTORİNE 2.55 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Uluslararası piyasalardaki hareketlilik sonrası motorin (mazot) grubunda 2.55 TL’lik bir indirim hesaplanıyor. İndirimin Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Bu indirimle birlikte, dün yapılan 1.85 TL’lik zammın etkisi silinecek ve fiyatlar zam öncesi seviyenin de altına gerilemiş olacak.

İNDİRİMLE BİRLİKTE YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte üç büyükşehir ve diğer illerde ortalama fiyatların şu şekilde olması bekleniyor:İstanbul: Motorin 56,92 TL seviyelerine,
Ankara: Motorin 57,95 TL seviyelerine,
İzmir: Motorin 58,09 TL seviyelerine düşecek.

Türkiye’de nakliye maliyetleri nedeniyle en pahalı akaryakıtın tüketildiği illerden biri olan Batman’da ise güncel olarak 61,86 TL olan motorin fiyatının, indirim sonrası 59,31 TL’ye gerilemesi öngörülüyor.
