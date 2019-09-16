Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorine yine zam geliyor /16 Eylül 2019 10:34

Motorine yine zam geliyor

Zam yağmuru devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 17 Eylül gece yarısından itibaren 7 kuruş tutarında bir zam daha yapılması bekleniyor.

SHABER3.COM

Motorinin litre fiyatına üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. 

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yedi kuruşluk bir zammın yapılması bekleniyor. 

Hâlihazırda motorin İstanbul'da 6,36 TL'den, İzmir'de 6,42 TL'den, Ankara'da ise 6,42 TL'den satılıyor.

Salı gününden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeye göre motorinin fiyatı İstanbul'da 6,43 TL'ye çıkacak.

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının 562 dolardan 607 dolara yükselmesinin yeni zamma yol açtığı belirtiliyor.

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