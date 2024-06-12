Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorine zam geliyor: 1 liranın üzerinde... /12 Haziran 2024 10:08

Motorine zam geliyor: 1 liranın üzerinde...

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam bekleniyor.

SHABER3.COM

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde arttı. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma benzin ve motorine zam ya da indirim olarak yansıyor. Peki, benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu?

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam bekleniyor. Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,62 TL'ye, Ankara'da 41,60 TL'ye, İzmir'de 41,99 TL'ye yükselecek.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,21 TL
Motorin litre fiyatı: 39,26 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,11 TL
Motorin litre fiyatı: 39,16 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,20 TL
Motorin litre fiyatı: 40,24 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 41,47 TL
Motorin litre fiyatı: 40,59 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 41,94 TL
Motorin litre fiyatı: 41,08 TL
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