Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport ve ehliyet harcına zam





TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarında yüzde 2 oranında artış yaşandığını açıklasa da yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 oldu. Buna göre yeni zamlar kapıda. Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport harcı, ehliyet harcı, trafik cezaları yıl başından itibaren yüzde 22.58 zamlanacak.





Sözcü’nün haberine göre çalışanın maaş zammında dikkate alınan enflasyonun ise yıl sonunda yüzde 12 seviyelerinde olması bekleniyor. Çalışana zam yapılırken yüzde 12 dikkate alınacak ancak vergi, harç ve cezalara zam yapılırken yüzde 22.58 olan yeniden değerleme oranı belirleyici olacak.





Yüzde 22.58 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor:





Bir yıllık 248.26 TL'den 304,31 TL’ye çıkacak.





İki yıllık 405 TL'den 496,44 TL’ye çıkacak.





Üç yıllık 575 TL'den 704,83 TL’ye çıkacak.





Dört-10 yıl 811 TL’den 994,12 TL çıkacak.





Defter bedeli de 133 TL'den 163.03 TL’ye çıkacak.