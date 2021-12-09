Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorlu taşıtlar vergisine yüzde 25 zam /09 Aralık 2021 10:58

Motorlu taşıtlar vergisine yüzde 25 zam

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre zammı %36,2 olarak belirlenmişti.

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 9 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ise 2021 yılı için tespit zam oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2022’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere zammı %25 olarak yeniden belirlendi.

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İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir" denildi.
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