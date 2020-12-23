Samanyolu Haber /Gündem / Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü /23 Aralık 2020 14:38

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Tayland'da motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Taylan'da otoyolda motorsikletin çarptığı yavru fil, sağlık görevlisinin kalp masajı ile hayata döndürüldü. Reuters haber ajansına konuşan Mana Srivate isimli sağlık görevlisi, daha önce hiç böyle bir yaşam destek müdahalesi yapmadığını söyledi.

Sosyal medyada viral olan videoda, Srivate'nin yan yatırılan file iki eli ile kalp masajı yaptığı görülüyor.

Kalp masajı sonrasında yaklaşık 10 dakika sonra Filin  bilincini geri geldi 

Chanthaburi kenti yakınlarında yaşanan olayda motorsiklet sürücüsü de kazayı ciddi bir yaralanma olmadan atlattı.

Pazar günü yaşanan olayda bilinci geri dönen yavru fil, daha sonra ileri tetkikler için veterinere götürüldü.

Sonraki saatlerde de annesi ile yeniden buluşabilmesi için olay yerine geri getirildi.

Paramedik Mana Srivate'nin aktardığına göre, yavru filin bağırmaları sonrası ailesi onu bulmak için geri döndü.

26 yıllık acil durum görevlisi olan Srivate, kariyeri boyunca ilk kez böyle bir müdahale yaptığını söyledi. Mana Srivate, "yavru fil hareket etmeye başladığında neredeyse ağlayacaktım" dedi.
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