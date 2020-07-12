Samanyolu Haber /Dünya / Motosiklet kazası geçiren Fransız Prenses hayatını kaybetti /12 Temmuz 2020 12:23

Motosiklet kazası geçiren Fransız Prenses hayatını kaybetti

Fransız Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre, geçirdiği motosiklet kazası sonrası bir ay komada kaldıktan sonra 54 yaşında hayatını kaybetti.

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Ailesinin yaptığı açıklamada, “1966 doğumlu Hermine de Clermont-Tonnerre, üzücü motosiklet kazası sonrası bir ay Kremlin Bicetre Hastanesi’nde komada kaldıktan sonra bizi bıraktı. Son nefesini verirken tüm ailesi etrafındaydı” denildi.


Fransa’da doğan Prenses, Dük Charles Henri of Clermont-Tonnerre ile Anne Moranville’nin kızıydı. Motosiklet tutkunu olan Prenses, motosiklet kulübü Hells of Angels (Cehennem Melekleri) ve Harley-Davidson’a ilgi duyuyordu.

Prenses Hermine de Clermont-Tonnerre’nin cenaze töreni, Paris’teki Eglise Saint-Pierre de Montmartre’da yapıldı.
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