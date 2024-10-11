Motosiklet ve drone sahiplerine kötü haber

DRONE DA KAPSAMADA YER ALIYOR
Aynı zamanda askeri amaçlar dışında kullanılan insansız hava taşıtları (drone) ile ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri de ÖTV kapsamına alınacak.
KİT İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ
Teklifin ilk iki maddesinde enflasyon düzeltmesiyle ilgili hükümler yer alıyor. Buna göre, enflasyon düzeltmesinin yatırım üzerindeki vergisel etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla, bu düzeltmenin yatırım sürecinde ertelenmesi planlanıyor. Bu durumdaki şirketler, işletme döneminden itibaren enflasyon düzeltmesine tabi olacaklar.
Ayrıca, tasfiye veya iflas aşamasındaki şirketler ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) de enflasyon düzeltmesi uygulamasının dışında tutulacak. Bu ücretler, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.