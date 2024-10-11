Samanyolu Haber /Ekonomi / Motosiklet ve drone sahiplerine kötü haber /11 Ekim 2024 20:01

Motosiklet ve drone sahiplerine kötü haber

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamı genişletildi. TBMM'ye sunulan kanun teklifinde saat, insansız hava taşıtları (drone) ve motosikletler vergi kapsamına alındı. Yeni düzenlemeyle motor silindir hacmi 100 cm³ altında olan motosikletler ve 6 kW altındaki motosikletler MTV'ye, drone'lar ve belirli kol saatleri ise ÖTV'ye dahil edilecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinin 3. maddesi uyarınca; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınarak tarifesi belirleniyor. Bu hüküm, düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde geçerli olacak.

DRONE DA KAPSAMADA YER ALIYOR

Aynı zamanda askeri amaçlar dışında kullanılan insansız hava taşıtları (drone) ile ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri de ÖTV kapsamına alınacak.

KİT İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ

Teklifin ilk iki maddesinde enflasyon düzeltmesiyle ilgili hükümler yer alıyor. Buna göre, enflasyon düzeltmesinin yatırım üzerindeki vergisel etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla, bu düzeltmenin yatırım sürecinde ertelenmesi planlanıyor. Bu durumdaki şirketler, işletme döneminden itibaren enflasyon düzeltmesine tabi olacaklar.

Ayrıca, tasfiye veya iflas aşamasındaki şirketler ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) de enflasyon düzeltmesi uygulamasının dışında tutulacak. Bu ücretler, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.
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