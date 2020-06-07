Samanyolu Haber /Gündem / Motosiklete ek vergi geldi /07 Haziran 2020 12:57

Motosiklete ek vergi geldi

Motosiklet ve motorlu araçlara yüzde 60 gümrük zammı geldi

SHABER3.COM

Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi

Ticaret Bakanlığının “İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğle motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti bedeli, adet başına 0,15 dolarla 0,80 dolara çıkarıldı.

Daha önce bu oran adet başına 0.08 ile 0.50 dolar olarak uygulanıyordu.
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