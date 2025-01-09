Mourinho, Fenerbahçe'yi bırakıyor mu: İngilizlerden flaş iddia

Jose Mourinho ile ilgili Ada'dan gelen müthiş bir gelişme yaşanıyor... Teknik direktörlük değişikliği gündemde olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da Jose Mourinho, Sean Dyche'ın yerine geçmek için favori aday olarak gösterildi. The Sun'da yer alan haberde iddialar oldukça ilgi çekici...





YENİ SAHİPLERİN RADİKAL KARARI

Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group'un, mevcut teknik adam Sean Dyche ile yolları ayırmaya karar verdiği ve bu ayrılığın önümüzdeki hafta gerçekleşebileceği iddia ediliyor. Dyche, Peterborough United ile oynanacak FA Cup üçüncü tur maçı öncesinde, "Eğer kulübün yeni sahipleri değişiklik düşünüyorsa bu, onların işlerini ciddiyetle yaptıklarının göstergesidir" şeklinde açıklama yaparak, görev değişikliğine hazır olduğunu belirtti.





MOURINHO EN GÜÇLÜ ADAY

The Sun'da yer alan habere göre; şu anda Fenerbahçe'nin başında bulunan Jose Mourinho, Everton teknik direktörlüğü için en güçlü aday konumunda. Portekizli teknik adam, Roma'daki görevinden Friedkin Group tarafından geçtiğimiz yıl ayrılmıştı. Ancak bu ayrılık Mourinho’nun kariyerinde derin izler bırakmış ve kendisi bu vedayı "En çok canımı yakan ayrılık" olarak tanımlamıştı.





Şu anda Fenerbahçe'nin başında olan Mourinho, Süper Lig'de yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle Türkiye'deki geleceği belirsiz. Premier Lig'e dönme fikri ise deneyimli teknik adam için oldukça cazip görünüyor.





ANLAŞMANIN YAKIN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Friedkin Group'un, Everton'un geleceği için radikal kararlar almaya hazırlandığı ve Mourinho ile anlaşmanın yakın olduğu iddia ediliyor. Everton taraftarları ise bu değişimin kulüp için yeni bir başlangıç olup olmayacağını merakla bekliyor.





DAVID MOYES DA LİSTEDE

Everton'ın eski teknik direktörü David Moyes da adaylar arasında yer alıyor. Kulübün yeni stadyumu Bramley-Moore Dock'a taşınacağı önümüzdeki sezon için tecrübeli bir teknik direktörle yola devam etmek isteyen yönetim, Moyes’i de alternatif olarak değerlendiriyor.





DYCHE'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Everton, bu sezon Premier Lig'de sadece 3 galibiyet alarak düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde bulunuyor. Taraftarlar, Dyche'ın oynattığı futbolu eleştirirken, tecrübeli teknik adamın görevden alınmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.