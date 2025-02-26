Mourinho ırkçılık yaptı mı? Cezası ne olacak?





Spor Hukukçusu Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, Mourinho’nun kullandığı ifadeleri, ‘çita gibi koşuyor’, ‘aslan gibi parçalıyor’ gibi bir benzetme olarak yorumlarken, “Asla ırkçı değil ancak etik olmayan bir açıklama. Daha önce bir kulüp başkanının siyahi futbolcusuna ‘yamyam’ demesi ırkçılık olarak kabul görmedi. Ülkemizde ırkçılık davranışı ve söylemi yok. Mourinho’nun sözünü ırkçılık olarak yorumlamak yasaya ve disiplin talimatına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe tarafı ise konunun manipüle edildiğini belirtti. Galatasaray cephesi söz konusu ifadeleri UEFA ve FIFA'ya taşıyacağını duyurdu. Spor hukukçuları Mourinho'nun açıklamalarının ırkçılık olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini yorumladı.Kaynak: HürriyetSüper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe golsüz berabere kalırken, heyecansız geçen maçın sonuna sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho’nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Derbi sonrası, Galatasaray cephesi için ‘Maymun gibi zıpladılar’ ifadelerini kullanan Mourinho hakkında ‘ırkçılık’ tartışmaları başladı.Galatasaray tarafı dünyaca ünlü teknik adamın sözlerinin ‘ırkçılık’ olduğunu savunurken, Fenerbahçe cephesi ise ezeli rakibinin konuyu manipüle ettiğini savundu.Galatasaray cephesi, sözlerin ardından yayımladığı açıklamada, konuyu UEFA ve FIFA’ya şikayet edeceklerini belirtmişti. Spor hukukçuları Mourinho’nun sözlerini ve meselenin hukuki boyutunu yorumladı.İnsan Hakları Hukuku Uzmanı Orhan Kemal Cengiz ise, Mourinho’nun ifadelerinin ahlak ve etik açısından doğru olmadığına dikkat çekerek, “Burada ceza hukuku anlamında yaptırımla karşılaşabilecek bir durum ve ırkçılık olduğunu düşünmüyorum. Ceza davası yerine hukuk davasına konu edilmeli. Zorlama bir yorumla TCK 125’teki hakaret suçundan soruşturulabilir" dedi.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör ise, Mourinho’nun ifadelerinin ‘bağlamından koparılmadığı sürece’ maçın ardından verilmiş duygusal bir tepki olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirti.CAS ve Euroleague Tahkim Yargıcı Av. Emin O¨zkurt da ‘ırkçılık’ yorumlarının zorlama bir yorum olduğunu vurgularken, sözlerin yine de cezalandırmayı gerektiğini belirtti ve “Jose Mourinho’ya ırkçılıktan değil hakaretten üç maç ceza verilmesi kuvvetli ihtimaldir” dedi.Özkurt ayrıca, Galatasaray’ın Mourinho hakkında ırkçılık sebebiyle şikayet hakkının olmadığını belirtti ve “UEFA veya FIFA’nın dahlini gerektiren bir boyutu yoktur” ifadelerini kullandı.