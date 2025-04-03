Samanyolu Haber /Spor / Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? İşte anlamı! /03 Nisan 2025 10:10

Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? İşte anlamı!

Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı. Burun sıkmak Portekiz'de ne anlama geliyor? Mourinho Buruk'un burnunu neden sıktı?

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un arkasından gelerek ani bir hareketle burnunu tutarak sıktı.

Buruk, kendini yere atarken araya başta İrfan Can Kahveci olmak üzere bazı futbolcular girdi.

Peki Mourinho Okan Buruk'un burnunu neden sıktı?

İşte bunun Portekiz'de anlamının olduğu ortaya çıktı.

T24'ün haberine göre bu şu anlama geliyor:

- Portekiz’de birinin burnunu sıkmak (Portekizce’de “apertar o nariz de alguém”) günlük hayatta kullanılan, yaygın bir jest değildir ve belirli bir kültürel anlamı yoktur. Ancak bu hareket, özellikle bağlama bağlı olarak farklı şekillerde algılanabilir:

- Çocuklara karşı şefkatli bir jest: Küçük çocukların burnunu hafifçe sıkmak, sevimlilik ya da şefkat göstergesi olarak bazı ailelerde görülebilir. Bu, tıpkı yanak sıkmak gibi, sevgi dolu ama biraz da oyunbaz bir harekettir.

- Alay etme ya da rahatsız etme: Yetişkinler arasında yapılırsa, özellikle fiziksel sınırlar ihlal ediliyorsa, bu hareket rahatsız edici veya aşağılayıcı olabilir. Alay, küçümseme ya da sinirlendirme amacı taşıyabilir.

- Bu tarz hareketler Latin kültürlerinde zaman zaman maço bir tavır, hatta bir tür “dominasyon” göstergesi olarak da algılanabilir. Özellikle Portekiz gibi futbola tutkuyla bağlı bir ülkede, bu jest sahadaki mücadele kadar saha dışındaki savaşa da işaret eder.
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