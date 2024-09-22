Mourinho stadı neden terk etti: Flaş Ali Koç iddiası!

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a sahasında 3-1’lik skorla mağlup olmasının ardından, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho arasında soyunma odasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre katıldığı bir programda bu iddiaları dile getiren spor yorumcusu Ahmet Çakar, Ali Koç’un soyunma odasına inerek futbolculara ağır sözler söylediğini iddia ederek Mourinho’nun stadı basın toplantısına katılmadan bu sebeple terk ettiğini savundu ve sözlerini şöyle devam ettirdi:





“Bunun üzerine Jose Mourinho ile Ali Koç arasında çok ciddi gerginlik yaşanmış. Mourinho'nun basın toplantısına çıkmama sebebi Ali Koç ile yaşadığı problem. Okan Buruk'un uzun konuşma sebebi falan hikaye."





'TAKIM OTOBÜSÜNE BİNMEMİŞ'

Çakar, iddialarının devamında ise Mourinho’nun futbolcularla değil de özel aracıyla stattan ayrıldığı iddialarını şöyle dile getirdi:





"Jose Mourinho ilk defa özel arabasıyla stattan ayrılmış. Takım otobüsüne binmemiş. Ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da ikiliye müdahale ettiği söyleniyor."