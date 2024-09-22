Samanyolu Haber /Spor / Mourinho stadı neden terk etti: Flaş Ali Koç iddiası! /22 Eylül 2024 12:21

Mourinho stadı neden terk etti: Flaş Ali Koç iddiası!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenildiği karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç ve teknik direktör Mourinho arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Mourinho'nun basın toplantısına katılmadan stattan ayrılmasının gerekçesinin de bu olduğu öne sürüldü.

SHABER3.COM

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a sahasında 3-1’lik skorla mağlup olmasının ardından, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho arasında soyunma odasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre katıldığı bir programda bu iddiaları dile getiren spor yorumcusu Ahmet Çakar, Ali Koç’un soyunma odasına inerek futbolculara ağır sözler söylediğini iddia ederek Mourinho’nun stadı basın toplantısına katılmadan bu sebeple terk ettiğini savundu ve sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Bunun üzerine Jose Mourinho ile Ali Koç arasında çok ciddi gerginlik yaşanmış. Mourinho'nun basın toplantısına çıkmama sebebi Ali Koç ile yaşadığı problem. Okan Buruk'un uzun konuşma sebebi falan hikaye."

'TAKIM OTOBÜSÜNE BİNMEMİŞ'
Çakar, iddialarının devamında ise Mourinho’nun futbolcularla değil de özel aracıyla stattan ayrıldığı iddialarını şöyle dile getirdi:

"Jose Mourinho ilk defa özel arabasıyla stattan ayrılmış. Takım otobüsüne binmemiş. Ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da ikiliye müdahale ettiği söyleniyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mourinho stadı neden terk etti: Flaş Ali Koç iddiası! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:46:59