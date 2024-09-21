Samanyolu Haber /Spor / Mourinho stadı terk etti /21 Eylül 2024 23:34

Mourinho stadı terk etti

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısına katılmadı ve stadı terk etti.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırladı.

Dev derbide gülen taraf 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, derbi sonrası flaş bir harekete imza attı.

STADI TERK ETTİ!

Jose Mourinho, Galatasaray mağlubiyeti sonrası basın toplantısına katılmadı ve stadı terk etti.

Mourinho'nun ilk başta basın toplantısı için geldiği ve deplasman takımına verilen öncelikten dolayı giremediği öğrenildi.

Daha sonra tekrar basın toplantısına gelen Mourinho'nun toplantının devam ettiğini görünce maçtan sonra 1 saat 15 dakikalık zamanı göz önünde bulundurup stattan ayrıldığı aktarıldı.
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