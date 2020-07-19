Samanyolu Haber /Gündem / Mozaiklerin akıbeti belli oldu /19 Temmuz 2020 21:29

Mozaiklerin akıbeti belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzeden tekrar camiye çevrilen Ayasofya'daki mozaiklerin akıbeti konusunda yeni bir açıklamada bulundu.

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 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Temmuz'da Cuma namazı kılınacak Ayasofya'yla ilgili "Mozaikleri perde sistemiyle kapatılacak. Hassas bir çalışma yürütülüyor. Giriş bölümünde Cuma namazı kılınacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, camiye dönüştürülme kararı alınan Ayasofya’da 24 Temmuz Cuma günü kılınacak namazla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ayasofya'ya giderek incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Kalın, "86 yıl sonra ibadete açılması çok önemli. Hazırlık yaparken salgın önlemlerini unutmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz" dedi. 

Kalın 24 Temmuz Cuma günü kılınacak ilk namaza ilişkin, "Camiye sınırlı sayıda kişi alınacak. Ayasofya'nın şanına uygun çekilde açılışın gerçekleşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Giriş katında cuma namazı kılınacak. Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması var, tamamlandı. Işık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Üzerinin kapanması, üzerinin sıvanması söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak. Protokol ya da VIP listesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
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