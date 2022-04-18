Samanyolu Haber /Gündem / Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı /18 Nisan 2022 16:24

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Mozambik’teki Türk okulunun 11. sınıf öğrencilerinden ikiz kardeşler Hasan ve Hüseyin Saide Diallo ile Sudeisse Jani Calu üçlüsü Ramazan Dolayısıyla yeni bir klip hazırladılar

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

TÜRKMEN TERZİ - GÜNEY AFRİKA

Mozambik’teki Türk okulunun 11. sınıf öğrencilerinden ikiz kardeşler Hasan ve Hüseyin Saide Diallo ile Sudeisse Jani Calu üçlüsü, bir video klip eşliğinde Ensar Kardeşler’in “Gül Ahmed”im ilahisini seslendirdi. Ramazan vesilesi ile çekilen klibin yapımcılığını Mozambik’teki okulun Kazakistan asıllı öğretmeni A. Azhapul üstlendi.

Klibin yapımcısı Azhapul şunları söyledi, “ Şu anda Hizmet Hareketi’nin bazı öğretmenleri hapiste, bazıları evlerini, yurtlarını terk etti, birçoğu memleketine dönemiyor. Öğrenciler bu yaşanan zulümlerden ilham aldılar ve tüm dünyaya çalışmalarının devam ettiğini göstereceklerini söylediler. Öğrenciler öğretmenlerinin yanına gelerek dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan'ını Mübarek olsun diyerek tebrik etmek istediklerini söylediler. Öğrencilerimiz bu klibi çekerek dünyanın bir çok yerinde okulların çalışmalarına devam ettiğini ve gelecekte mezunların da kendileri gibi Hz. Muhammed'in (SAV) ismini dünyaya ulaştırmak davasının çağrısına devam edeceklerini göstermek istiyorlar.”

Duygulandıran klip Mozambik’teki “Ramazan’ı Şerif Camii’nde çekildi. Hizmet gönüllülerinin yaptırdığı camide Teravihler hatimle kılınırken, Mozambik’te Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımlarını ulaştırılıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im”... Sonraki Haber >>

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı

Rus bombardımanı sivil hedefleri vuruyor

Rus bombardımanı sivil hedefleri vuruyor

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Batan Moskva savaş gemisinin mürettebatı ilk kez görüntülendi

Batan Moskva savaş gemisinin mürettebatı ilk kez görüntülendi

Cevheri Güven bu kez, Erdoğan'ın yağmacıbaşı Talip Öztürk'ün maskesini düşürdü

Cevheri Güven bu kez, Erdoğan'ın yağmacıbaşı Talip Öztürk'ün maskesini düşürdü

İsveç'te "Kur'an yakma" provokasyonu

İsveç'te

Polis Covid-19 karantina merkezi için evlere el koydu

Polis Covid-19 karantina merkezi için evlere el koydu

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:16