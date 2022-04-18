Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

TÜRKMEN TERZİ - GÜNEY AFRİKA





Mozambik’teki Türk okulunun 11. sınıf öğrencilerinden ikiz kardeşler Hasan ve Hüseyin Saide Diallo ile Sudeisse Jani Calu üçlüsü, bir video klip eşliğinde Ensar Kardeşler’in “Gül Ahmed”im ilahisini seslendirdi. Ramazan vesilesi ile çekilen klibin yapımcılığını Mozambik’teki okulun Kazakistan asıllı öğretmeni A. Azhapul üstlendi.







Klibin yapımcısı Azhapul şunları söyledi, “ Şu anda Hizmet Hareketi’nin bazı öğretmenleri hapiste, bazıları evlerini, yurtlarını terk etti, birçoğu memleketine dönemiyor. Öğrenciler bu yaşanan zulümlerden ilham aldılar ve tüm dünyaya çalışmalarının devam ettiğini göstereceklerini söylediler. Öğrenciler öğretmenlerinin yanına gelerek dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan'ını Mübarek olsun diyerek tebrik etmek istediklerini söylediler. Öğrencilerimiz bu klibi çekerek dünyanın bir çok yerinde okulların çalışmalarına devam ettiğini ve gelecekte mezunların da kendileri gibi Hz. Muhammed'in (SAV) ismini dünyaya ulaştırmak davasının çağrısına devam edeceklerini göstermek istiyorlar.”







Duygulandıran klip Mozambik’teki “Ramazan’ı Şerif Camii’nde çekildi. Hizmet gönüllülerinin yaptırdığı camide Teravihler hatimle kılınırken, Mozambik’te Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımlarını ulaştırılıyor.