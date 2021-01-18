mRNA aşısı paniği büyüyor

Avrupa’da mRNA corona aşısı olan 24 kişinin ölümünün ardından, Almanya'da da 10 kişinin öldüğü açıklandı. Üstelik bu, geçen haftaki rakam. Pfizer-BioNTech ile aşılananların birçoğunun çok yaşlı olduğu ve aşıdan sonra, başka rahatsızlıklardan dolayı da ölmüş olabileceği belirtiliyor.







Paul Ehrlich Enstitüsü ölüm nedenlerini araştırıyor. Uzmanlar doğrudan aşıya bağlı ölüm olasılığını çok düşük görüyor.

Almanya, öncelikle yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar, çok yaşlılar ve sağlık personelini aşılamaya başlamıştı. Ölümler de, bu yaşlı insanlar arasında görülüyor. Diğer yaş gruplarına ise önümüzdeki aylarda aşı sırası gelecek.





AŞILAMADAN ÇIKAN SONUÇLAR





Şu ana kadar Almanya'da bir milyona yakın kişi aşılanırken, bunlardan 51'inde ciddi yan etkiler görüldü. 923 toplam yan etkiye bağlı ve 325 adet de aşıya bağlı şüpheli rahatsızlıklar görüldü. Bu durumun, grip aşısından biraz daha ağır semptomları da gösterdiği belirtiliyor. Aşılamadan sonra en yaygın görülen şikayetler ise, baş ağrısı, aşı yerinde ağrı, yorgunluk ve çeşitli vücut ağrıları oldu. Aşılananlar, hemen aşı merkezlerinden bırakılmıyor ve tedbir amaçlı 15 dakika ile yarım saat bekletiliyor.