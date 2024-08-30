Samanyolu Haber /Gündem / MS hastası olduğu ortaya çıkmıştı! Tayfun Kahraman'a kelepçeli işkence /30 Ağustos 2024 08:39

MS hastası olduğu ortaya çıkmıştı! Tayfun Kahraman'a kelepçeli işkence

Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, iktidara, siyasetçilere ve Anayasa Mahkemesi'ne seslenerek sitem etti. Eşinin bugün hastaneye gittiğini söyleyen Meriç Demir, “MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6,5 saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi” diyerek tepki gösterdi.

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Gezi Parkı direnişini finanse etmekle suçlandığı davada, 25 Nisan 2022'de, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi ile birlikte 18'er yıl hapis cezasına çarptırılan akademisyen ve şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sitem etti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Meriç Demir Kahraman, eşi Tayfun Kahraman’ın bugün sağlık kontrolüne giderken yaşadıklarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kahraman, şunları kaydetti:

“Bugün, 29 Ağustos 2024’te, eşim ve kızımın babası Dr. Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6,5 saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi? Eşim, zarar gördüğünü söylediğinde inadına kelepçesini daha da sıkarak eziyet etmelerini ve bileklerinin yara içinde kalmasına yol açtıklarından haberiniz var mı? Yasa ve mevzuat gereği, doktor muayenesinde kolluk güçlerinin bulunması yasak olduğu halde, doktorun ve Tayfun Kahraman’ın hukuku hatırlatıp çıkmalarını istemelerine rağmen muayenehaneden çıkmamalarını talimat alarak mı yaptılar?

'HAYSİYETİMİZE DOKUNDURMAYIZ'

Yasaları tanımayan bu kişiler, gücünü kimden alıyor? Bu şahıslar; haksız muamele ve eziyet karşısında tutanak tutulmasını isteyen eşimi tehdit etme cüretini nereden buluyorlar? Toplumun bütün kesimlerinden Tayfun’un masumiyetine ilişkin açıklamalar gelirken böyle bir muameleyi, kime ve ne mesaj olarak anlamalıyız? Özgürlüğümüzü elimizden aldınız, hukuku çiğnediniz. Ama haysiyetimize dokundurmayız.''

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel ise Kahraman'ın yaşadıklarına sert tepki gösterdi ve gerekli girişimlerde bulanacaklarını duyurdu. Özel, "Tayfun Kahraman'a yapılan muamele, hukuki de değildir, vicdani de değildir, ahlaki de değildir. CHP ailesi olarak bu muameleyi kendimize, hepimize yapılmış sayıyoruz. Derhal gerekli girişimlerde bulunacağız. Suçsuz yere ve hepimizin yerine cezaevinde yatan Tayfun’a bu günü yaşatanlar hesabını verecekler." ifadelerini kullandı.
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