MSB 1 ay sonra açıkladı: İskenderun'da 2 asker güneş altında kaldığı için şehit olmuş

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında şehit düşen askerlerin adli tıp raporuna ilişkin açıklama yaptı.





Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:





"Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."





Temmuz ayında İskenderun'da yedi asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınan askerlerden ikisi, kurtarılamayarak şehit olmuştu.