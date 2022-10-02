Samanyolu Haber /Gündem / MSB: 1 polis şehit oldu /02 Ekim 2022 12:40

MSB: 1 polis şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi, El Bab Üs Noktasında, düzenlenen güdümlü füze saldırısı sonucu polis memuru Mustafa Çalışgan'ın şehit olduğunu duyurdu.

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Suriye'deki güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Mustafa Çalışgan yaralandı.

Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

HAVALİMANINDA TÖREN
Şehit Çalışgan'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, CHP İl Başkanı Neşet Uçar ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Çalışgan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.

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