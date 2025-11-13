MSB C-130 kargo uçaklarının uçuşunu durdurduğunu açıkladı

Açıklamaya göre, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi uçak, saat 09.02’de Kayseri’den Gence’ye hareket etti.





Uçak, saat 11.06’da emniyetli şekilde iniş yaptı. Aynı gün saat 13.15’te Merzifon’a dönüş için 20 personelle yeniden havalanan uçakla, saat 13.50’de son kez telsiz teması kuruldu.





Arama kurtarma çalışmaları Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla koordineli başlatıldı. İnsansız hava aracı bölgeye yönlendirildi. MSB, “Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02’de uçağın enkazına ulaşılmış, kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00’de emniyete alınmıştır” açıklamasını yaptı.





MSB, "20 kahraman silah arkadaşımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır.Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine" bilgisini verdi.





Bakanlık, bu tür paylaşımları yapan hesapların tespit edildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.





MSB'nin aktardığına göre; saat 14.34’te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağın Tiflis’in güneyinde, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştüğü bilgisi alındı.Bakanlığın açıklamasına göre; 12 Kasım sabahı saat 06.30 itibarıyla başlatılan çalışmalarda, uçakta bulunan tüm personelin şehit olduğu tespit edildi.MSB, şehitlerin kimlik bilgilerinin resmi açıklama yapılmadan sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi:“Hiçbir anne-baba evladının, hiçbir eş eşinin, hiçbir evlat annesinin veya babasının şehadetini sosyal medya ya da televizyondan öğrenmemelidir.”MSB, kamuoyundaki bazı sorulara da yanıt verdi. MSB, söz konusu C-130 isimli uçak modellerinin uçuşlarının tamamiyle durdurulduğunu açıkladı.MSB'nin merak edilen sorulara verdiği yanıtlar sıra sıra şöyle:1. Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.2. Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.3. Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu?Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopterdir.4. Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir.Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir.5. Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde;- Uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı,- En son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.6. Karakutunun incelenmek maksadıyla ülkemize getirildiği doğru mu?Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara’da incelemeye alınmıştır.7. Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİŞehitlerin isimleri de şöyle:"Hava Pilot Binbaşı Serdar UsluHava Pilot Binbaşı Nihat İlgenPilot Yarbay Gökhan KorkmazHava Uçak Bakım Üsteğmen Emre MercanHava Pilot Üsteğmen Cüneyt KandemirHava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay KaracaHava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre AltıokHava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan OnganHava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiğiHava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri ÖzcanHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan KaplanHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah KuranHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker AykutHava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir KuyucuHava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre SayınHava Kıdemli Başçavuş Ümit İnceHava Başçavuş Ramazan YağızHava Uzman Çavuş Cem DolapçıHava Başçavuş Akın KarakuşHava Başçavuş Burak Özcan"