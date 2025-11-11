MSB: Düşen uçakta 20 personel vardı

MSB, uçakta uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğunu açıkladı. Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.













ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kazaya ilişkin sadece resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi. Duran, “Teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.













GÜRCİSTAN’DAN AÇIKLAMA

C130 kargo uçağı, TSK’nın personel taşımada kullandığı bir uçak olarak biliniyor. 7 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan uçağın yaklaşık 60 kişiye kadar personel taşıyabildiği belirtiliyor.













BAKAN YERLİKAYA: ENKAZA ULAŞILDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları âli olsun" ifadelerine yer verdi.

