MSB duyurdu: 'Pençe-Kilit operasyonunda 4 şehit'

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe- Kilit Operasyonu" bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, EYP'nin infilak etmesi sonucu Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını açıklamıştı. Bakanlık yaralı Uzman Çavuş Gökhan Demir'in de kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu can kaybıyla beraber yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıktı.







Bakanlık bu can kaybından kısa bir süre sonra 2 yeni can kaybı daha duyurdu. MSB'nin paylaştığı bilgiye göre, Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap çıkan çatışmada hayatını kaybetti. 2 askerin ise bu çatışmada yaralandığı bildirildi.

