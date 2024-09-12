Samanyolu Haber /Gündem / MSB: 'Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı, uzay alanındaki caydırıcılık artırıldı' /12 Eylül 2024 13:44

MSB: 'Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı, uzay alanındaki caydırıcılık artırıldı'

Milli Savunma Bakanlığı, Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı'na atandığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığı belirtildi

Açıklamada, Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkil faaliyetlerinin de devam ettiği kaydedildi. Bu kapsamda, Millî Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı emrine atandığı bilgisi paylaşıldı.
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