Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e göre Teğmenlerin ihraç sebebi bakın neymiş?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşülürken, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olaylar yeniden gündeme geldi. CHP’li milletvekillerinin, törende kılıç çeken ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin ordudan ihraç edilmesine yönelik eleştirileri üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıklamalarda bulundu.



Bakan Güler, söz konusu teğmenlerin slogan attıkları ya da kılıç çektikleri için değil, tören sırasında sergiledikleri başka davranışlar nedeniyle haklarında işlem yapıldığını belirtti. Güler, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



“Bu tören bittiği anda tüm aileler kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyette iken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, ‘Aileler lütfen tören alanını terk edin’ diyor. Böyle bir hakkı var mı?”



Güler, disiplin sürecinin detaylarına dair bilgi vermezken, alınan kararların askeri disiplin ve teamüller çerçevesinde değerlendirildiğini vurguladı. Tartışmalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, muhalefet partileri konunun takipçisi olacaklarını belirtti.