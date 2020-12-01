Samanyolu Haber /Gündem / MSB: Hakkari'de 1 asker şehit oldu /01 Aralık 2020 21:54

MSB: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri Çukurca bölgesinde, 1 Aralık 2020 tarihinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. 

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.
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