Samanyolu Haber /Gündem / MSB: 'İlaç için AR-GE çalışmalarına başladık' /19 Nisan 2020 17:00

MSB: 'İlaç için AR-GE çalışmalarına başladık'

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı ilaç geliştirme projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK’a iletilmiştir" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Koronayla Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından Sağlık Bakanlığı’yla koordineli olarak sistematik bir şekilde hareket tarzları üretilmekte, risk ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır.

Dikimevlerinde maske üretiminin haftada 3 milyon, tulum üretiminin 10 bin adete çıkarılması; İlaç Fabrikası Müdürlüğü’nde alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye çıkarılması; MKE’de maske üretiminin haftada 7 milyon, tulum üretiminin 100 bin adete, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır.

Covid-19 hastalarına müdahale kapsamında bazı ilaçların tedarik ve üretimi için yurtdışı hammadde ve ilaç tedarik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK'a iletilmiştir.

Ayrıca, tasarım ve üretimi tamamen yerli ve milli olan sahra mekanik solunum cihazının prototip üretiminin tamamlandığını da bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz.”
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