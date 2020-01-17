Samanyolu Haber /Gündem / MSB: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu /17 Ocak 2020 21:53

MSB: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bir askerin şehir olduğu duyuruldu.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk’ta bir askerin, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk’ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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