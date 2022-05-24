Samanyolu Haber /Gündem / MSB: Pençe Harekatı'nda 3 asker şehit, 4 asker yaralı /24 Mayıs 2022 13:41

MSB: Pençe Harekatı'nda 3 asker şehit, 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

SHABER3.COM

MSB, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MSB: Pençe Harekatı'nda 3 asker şehit, 4 asker yaralı Sonraki Haber >>

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

ABD’yi yine hortum vurdu

ABD’yi yine hortum vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:15:04