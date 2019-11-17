MSB: Türkiye 4000 IŞİD'liyi etkisiz hale getirdi, YPG, 800 IŞİD'liyi serbest bıraktı

Twitter hesabından İngilizce olarak da paylaşılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile bölgedeki terör örgütlerini temizlemeyi hedeflediği ve IŞİD'e karşı savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğuna vurgu yapıldı.







Açıklamada, şöyle denildi:







"Türkiye, sahada DEAŞ (IŞİD) ile göğüs göğse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."