MSB yalanladı, ABD'den jet teyid geldi: Evet, Türkiye bizden Patriot istedi

Amerika'nın Sesi'ne konuşan bir ABD yetkilisi, Türkiye'nin kendilerinden Suriye sınırına konuşlanmak üzere Patriot istediklerini doğruladı. Ancak ABD’li yetkili Türkiye’nin bu talebinin karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin ise bir karar almadıklarını söyledi.





Middle East Eye’a konuşan bir Türk yetkili de Patriot ile birlikte ABD'den savaş uçaklarıyla İdlib yakınlarında devriye uçuşları yapmasını istediklerini ama isteklerinin karşılanacağına yönelik henüz bir sinyal almadıklarını belirtmişti.







MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YALANLAMIŞTI





İlk olarak Bloomberg ajansı tarafından dile getirilen iddia Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı.

'İdlib'de Suriye ordusunu durdurmak için ABD’den Patriot hava savunma füze sistemlerinin talep edildiğine' dair iddiasıyla ilgili görüş bildiren Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, haberin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Sputnik'e konuşan MSB kaynağı "Bu haber gerçeği yansıtmıyor." demişti.

Ancak ABD tarafı Türk Milli Savunma Bakanlığı yalanlasa da Türkiye'nin Patriot füzesi istediğini belirtiyor.





Türkiye ile ABD arasında daha önce Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle kriz yaşanmıştı.





Türkiye’yi S-400’ler sebebiyle F-35 programından tamamen çıkaran ABD, Ankara’nın Patriot taleplerine de olumsuz yanıt veriyordu.