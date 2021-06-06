Samanyolu Haber /Gündem / MSB'den açıklama: Bir asker şehit oldu /06 Haziran 2021 21:17

MSB'den açıklama: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Harekâtı'nda el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında EYP’ye basarak yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: 

“Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak kuzeyinde, 6 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” 
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