Samanyolu Haber /Gündem / MSB'den açıklama: Yaralı asker şehit oldu /18 Mayıs 2020 22:33

MSB'den açıklama: Yaralı asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, icra edilen faaliyet sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan askerin 6 gün sonra şehit olduğu açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Çukurca'da 6 gün önce icra edilen faaliyet sırasında yaralanan askerin, hastanede bugün şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hakkâri Çukurca'da 12 Mayıs 2020 tarihinde bir üs bölgemizde icra edilen faaliyet esnasında bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18 Mayıs 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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