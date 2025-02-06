MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerle ilgili, “Bu gençler, söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve TSK’nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. Teğmenlerin ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi TSK’ya atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir” açıklamasını yaptı.

BU YEMİN İLK KEZ YAPILMADI!

Görüşüne başvurduğumuz bir uzman, 'Milli Savunma Bakanlığının yaptığı bu açıklama ne yazık ki gerçekleri yansıtmaktan çok uzak, zira yemin töreninden sonra yapılan Kılıç Çatma ve kendi aralarındaki yaptıkları yemin ilk kez yapımadı bu bir gelenek ve daha önce pek çok kez yapıldı. İlk kez olan şey, bu durumdan korku ve endişe duyan Saray Rejimi'nin açtığı soruşturma ve teğmenlerin ihracıdır. Burada TSK’nın itibarını zedeleyen birileri varsa, bu soruşturmayı açma talimatı veren ve 5 teğmen ve 3 subayın ceza alıp ihraç edilmeleri için baskı yapanlardır' dedi.

