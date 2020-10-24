Samanyolu Haber /Gündem / MSB'den S-400'lerle ilgili 'NATO sistemi' açıklaması /24 Ekim 2020 22:42

MSB'den S-400'lerle ilgili 'NATO sistemi' açıklaması

S-400 füze savunma sistemiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada söz konusu sistemin NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacağının ifade edildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop'ta denemeleri süren S-400'lere ilişkin yeni bir açıklama yaparken, "NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi'nin hazırlıkları kapsamında deneme ve sistem kontrolleri yapıldığı söylendi.

Açıklamada, ''NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır'' ifadelerine yer verildi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada, S-400 hava savunma sistemi 83 milyon için zorunluluk haline geldiğini belirtmiş, ''Bu sistemin tedariki, hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz'' ifadelerine yer vermişti. 
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