Samanyolu Haber /Gündem / MSB'den Suriye ve SDG arasındaki anlaşmaya dikkat çeken yorum /13 Mart 2025 12:48

MSB'den Suriye ve SDG arasındaki anlaşmaya dikkat çeken yorum

MSB, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile tSDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama geldi.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda değişiklik söz konusu değildir."

BAKANLIKTAN BİR HEYET SURİYE'YE GİDECEK
Bakanlığa bağlı bir heyetin Suriye Savunma Bakanı ile görüşmek üzere, Suriye'ye gideceği bildirildi. Söz konusu açıklamada, "Suriye’de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye’yi ziyaret edecek" denildi.

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