MSB'den 'teğmenler' açıklaması: Karar ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’dan ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkında kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorular üzerine, “16 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.





NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni düzenlenmişti. Tören sonrası bir grup yeni mezun teğmen kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmişti.





Teğmenlerin yeminin ardından siyaset gündeminde tartışmalar başlamıştı. Erdoğan, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” demişti.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise teğmenleri "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişler. Birileri bundan da rahatsız olmuş, ne diyeceklerdi?" diyerek savunmuştu.





Teğmenler hakkında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişlerdi.





Soruşturmanın, okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirten MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamaz" demişti. MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullanmıştı.





5 teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda, teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı ise Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapmıştı.