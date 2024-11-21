Samanyolu Haber /Gündem / MSB'den teğmenlerle ilgili yeni açıklama: Erdoğan'la ters düştüler /21 Kasım 2024 12:28

MSB'den teğmenlerle ilgili yeni açıklama: Erdoğan'la ters düştüler

Milli Savunma Bakanlığı, mezuniyet töreninde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan teğmenlerin disipline sevki ile ilgili açıklama yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı, mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan genç teğmenlerin disipline sevkiyle ilgili ''İsnat edilen suç kılıç çatmak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazına rağmen kasıtlı ve organize disiplinsizlik yapmaktır'' açıklamasını yaptı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yapılan açıklamada '' Emir-komutayı hiçe sayıp defaatle yemin metnini okumakta ısrar ettiler. Bu disiplinsizlik ile TSK kamuoyunda yıpratılmaya çalışılmaktadır'' ifadelerine yer verildi. 

ERDOĞAN AYRINTISI 
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genç teğmenleri hedef göstererek ''O kılıçları kime çekiyorsunuz?'' demişti. MSB'nin açıklamasında genç teğmenlerin kılıç çatma görüntülerinin suç teşkil etmediği aktarıldı. 

 
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