Samanyolu Haber /Gündem / MSB'den yeni Kabil açıklaması /18 Ağustos 2021 23:55

MSB'den yeni Kabil açıklaması

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla Türk vatandaşlarının da tahliyesine yeniden başlandığı açıklandı.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyelerin yeniden başladığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Türk vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiriyor" ifadelerine yer verildi.
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