MTV zam oranı belli oldu!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oranında belirlendi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
MTV'DE YÜZDE 43,93 ZAM
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı.
Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya; en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak.
Motor hacmi bin 300'den düşük olan, değeri 455 bin 300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak.
Bin 300-bin 600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1- 3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV'si de 10 bin 112 liraya çıkacak.