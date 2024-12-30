Samanyolu Haber /Ekonomi / MTV zam oranı belli oldu! /30 Aralık 2024 23:12

MTV zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar vergisi zam oranı belli oldu. ÖTV, KDV, emlak vergisi ve MTV tebliğleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeniden değerleme oranına göre yüzde 43.93 zamlanırken sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi ve harçlar yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oranında belirlendi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

MTV'DE YÜZDE 43,93 ZAM

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı.

Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya; en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak.

Motor hacmi bin 300'den düşük olan, değeri 455 bin 300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak.

Bin 300-bin 600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1- 3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV'si de 10 bin 112 liraya çıkacak.


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