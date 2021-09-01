Samanyolu Haber /Sağlık / 'Mu Varyantı' uyarısı /01 Eylül 2021 19:43

'Mu Varyantı' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenli yayımladığı haftalık raporunda, ilk kez bu yılın Ocak ayında Kolombiya'da tespit edilen 'B.1.621' varyantına dikkat çekti.

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DSÖ, 31 Ağustos’ta yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerika’da etkili olan ‘B.1.621’ varyantına ayırdı. Raporda; varyantın ‘incelenmesi’ gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilirken, Güney Amerika ve Avrupa’da vakalar olduğunun altı çizildi. DSÖ, ‘Mu Varyantı’nın aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

DSÖ, ‘Mu Varyantı’nın küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya’da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador’daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.

DSÖ, koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayırarak inceliyor. Bunlar, VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olarak sınıflandırılıyor.Şimdiye kadar dört varyant endişe varyantları listesine girdi. 

Bunlar; 193 ülkede görülen Alfa, 141 ülkede görülen Beta, 91 ülkede tespit edilen Gamma, 170 ülkede tespit edilen ve son dönemde etkili olan Delta varyantları olarak belirtiliyor. ‘Mu Varyantı’ şimdilik ‘ilgi varyantları’ arasında sınıflandırılıyor.
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