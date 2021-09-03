"Mu" varyantı Yunanistan'da görüldü

Vakalardan 2'si başkent Atina'daki Eleftheros Venizelos Havalimanı girişinde yapılan testlerle tespit edilirken diğer 4 vaka ise Argolida, Attiki ve Ahaia'da kaydedildi.Delta ise Yunanistan'da hakim Covid-19 varyantı olmaya devam ediyor.





YÜZDE 91,7'Sİ AŞISIZ





Aşı ve aşı zorunluluğu tartışmalarının devam ettiği ülkede, EODY verilerine göre hastanelerde tedavisi süren 332 entübe hastanın yüzde 91,71'i hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor.





Salgının başından bu yana Yunanistan'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 777 iken günlük vaka sayıları 3 bin civarında seyrediyor.