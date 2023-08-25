Samanyolu Haber /Gündem / Muayene ücretlerine zam /25 Ağustos 2023 01:07

Muayene ücretlerine zam

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki düzenlemelere göre, “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi”nde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artışa gidildi.

“Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde zam yapıldı.

“Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artışa gidildi. “Diş Tedavileri Puan Listesi”nde yer alan tüm işlem kodları da arttı.

Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde artış yapılarak yaklaşık 11 milyar lira iyileştirme sağlandı.

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